Пришел в ужас. Захарова рассказала об удручающем опыте Карлсона на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты лицемерят, когда называют безопасность сотрудников СМИ и свободу слова своим приоритетом. Об этом ведущей 360.ru Регине Ореховой заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила о ситуации с журналистом Такером Карлсоном, который хотел осветить ситуацию на Ближнем Востоке. Телеведущий договорился провести на камеру беседу с послом США в Израиле, однако американские дипломаты отказали ему в безопасности и нахамили.

«После интервью двух людей из его съемочной группы еще и задержали местные власти, а американское посольство ничего не сделало», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, ситуация выглядит особенно некрасиво на фоне многочисленных американских докладов о нарушении свободы слова в мире, а также их ярой позиции в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других организациях.

«Приезжает их же американский журналист, который пытается понять, что такое есть политика США на Ближнем Востоке, конкретно в разрезе Израиля. Он подвергается сначала чему-то, пограничному с насилием, а потом еще и унижению. И те ответы, которые он получает, повергают его в ужас», — пояснила Захарова.

Она добавила, что после интервью Карлсон пребывал в ужасном состоянии. По ее мнению, журналист многое пережил и испытал.