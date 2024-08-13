Принца Гарри призвали извиниться за любовь к кокаину

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл подвергли критике накануне их визита в Колумбию. Об этом сообщило Daily Beast .

Анонимный друг принца Уильяма заявил изданию, что во время поездки Гарри нужно извиниться перед Колумбией за любовь к кокаину, о которой он рассказал в своих мемуарах.

В книге Гарри написал, что употреблял кокаин. По мнению собеседника издания, принцу стоит признать, что Колумбию разрушили наркотеррористы, обслуживающих богатых наркоманов на Западе. Поэтому Гарри нужно принести публичные извинения за свое участие в этой торговле.

Ранее журналисты In Touch сообщили, что Уильям сильно обиделся на родственника за содержимое его мемуаров. Гарри также сильно переживает, что стал изгоем для всех своих британских родных.

А вот герцогиня Меган Маркл не стала навещать больную супругу наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон.