Принц Гарри урегулировал судебный спор против медиахолдинга NGN

Reuters: принц Гарри урегулировал судебный спор против медиамагната Мердока

Фото: Global Look Press

Принц Гарри урегулировал судебный спор против несуществующей ныне компании News Group Newspapers (NGN) медиамагната Руперта Мердока. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката.

Процесс касался истории с незаконным сбором данных о британской королевской семье. NGN согласилась принести принцу Гарри извинения и выплатить компенсацию.

По данным Би-би-си, одним из самых болезненных эпизодов стала публикация в 1993 году интимного разговора нынешнего короля Карла III с Камиллой Паркер Боулз, когда тот был женат на принцессе Диане. Мердоку пришлось закрыть таблоид из-за скандала.

Ранее сообщалось, что принца Гарри могут депортировать из США. Не исключено, что такое решение примет новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Республиканец обвинял администрацию экс-лидера Джо Байдена в «защите Гарри».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте