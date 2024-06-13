Принятие нового пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затормозила Германия

Евросоюз до сих пор не принял новый пакет антироссийских санкций из-за того, что власти Германии затормозили переговоры об ограничениях. Об этом сообщило агентство DPA .

Члены ЕС предлагали ввести меры против обхода уже введенных ограничений и усилить давление на бизнес. Они хотели запретить отправку российского сжиженного природного газа в третьи страны из некоторых портов.

Дипломатические источники рассказали журналистам, что Германия затормозила принятие нового пакета. По их информации, немецкие власти делали запросы на внесение изменений, например, просили исключить пункт об ответственности филиалов предприятий за нарушение рестрикций.

«Раздумья Германии и запросы на внесения изменений — решающая причина того, почему санкционные планы до сих пор не могли быть завершены», — заявил автор статьи.

В феврале Евросоюз ввел 13-й пакет санкций. В черный список внесли Московский институт теплотехники, Государственный научно-исследовательский институт приборостроения, другие предприятия и их руководителей. МИД России назвал ограничения незаконными.