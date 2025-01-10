Примаков: Русский дом в Дамаске законсервирован, но его никому не передавали

Русский дом в Дамаске законсервирован из-за непростой политической ситуации в Сирии, но никто не передавал его Украине, вопреки появившимся в интернете слухам. Об этом написал глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале .

«Врать плохо, это признак дурного воспитания и, в целом, свинство», — подчеркнул он.

Примаков отметил, что женщина, которой на фото якобы передают ключи, никогда не работала в Русском доме, а у ее мужа нет доступа в здание. Тех, кто запустил такую информацию, дипломат назвал «бессмысленными подсвинками», «хрюшками» и «свинотой». Он выразил уверенность, что центр рано или поздно вновь откроется при новой власти, а сирийский народ благодарен России за многолетнюю работу.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед визитом в Дамаск призвала новые власти Сирии избавиться от российского военного контингента.