Приложение для знакомств с обязательством жениться появится в Японии

Муниципальные власти Токио инвестировали более одного миллиона долларов в разработку приложения для знакомств с обязательством жениться. Таким образом они отреагировали на слова правительства о необходимости предпринять шаги по решению проблемы рекордно низкой рождаемости в стране, написало издание Business Insider.

Как уточнил сайт MK.Ru, приложение запрашивает не только удостоверение личности с фотографией, но и справку о доходах и официальный документ, подтверждающий статус отношений.

Пользователям необходимо пройти собеседование с операторами приложения, а затем подписать обещание, что они ищут партнера для брака, а не случайные отношения.