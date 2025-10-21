Прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом сочли фантастикой

Совместное прибытие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапешт одним бортом было бы чем-то из рода фантастики. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

«Как к фантастической версии отношусь», — привело его слова РИА «Новости».

Таким образом Песков прокомментировал версию о том, что российский лидер и глава Белого дома могут прилететь в Венгрию вместе.

Точной даты саммита в Будапеште пока что нет. В Кремле, по словам пресс-секретаря президента, сохраняют рабочее настроение, но озвучивать новые предложения накануне встречи в «мегафонном» режиме не собираются.