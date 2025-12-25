Прикупить несколько штатов: в Дании ответили на планы Трампа о Гренландии

Датский депутат Ярлов пошутил о покупке американских штатов из-за долгов США

Фото: РИА «Новости»

Депутат и глава оборонного комитета парламента  Дании  Расмус Ярлов пошутил, что страна не против купить американские штаты из-за долгов США. Об этом он написал на своей странице в соцсети  Х.

Так депутат ответил на притязания американского президента  Дональда Трампа на Гренландию.

«Не то что бы мы были довольными, но у Дании приличный экономический рост. Мы и сами сможем прикупить несколько штатов», — отметил Ярлов.

Ранее директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов оценил планы США относительно острова Гренландия. Он проанализировал геополитические намерения Соединенных Штатов и отверг возможность военного захвата территории.

