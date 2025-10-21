«Прикончить ЕС». Во Франции заявили о проблемах из-за антироссийской политики
Филиппо призвал покончить с ЕС, пока планы против России не уничтожили Европу
Антироссийская политика приводит к экономическим проблемам в странах Европы и фактически их губит. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
Политик напомнил, что у Евросоюза уже вошло в систему саботировать мирное урегулирование конфликта при любой возможности.
«Он все больше будет погружаться в свой антироссийский параноидальный бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой», — отметил Филиппо.
Лидер «Патриотов» посоветовал европейцам «прикончить ЕС», пока планы против России не разрушили их жизни окончательно.
Филиппо уже не первый раз высказывается о планах Европы затянуть украинский конфликт. На основе своих выводов политик призывал Францию выйти из Евросоюза и перестать «выписывать чеки» Украине, разоряя собственную казну.