Филиппо призвал покончить с ЕС, пока планы против России не уничтожили Европу

Антироссийская политика приводит к экономическим проблемам в странах Европы и фактически их губит. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Политик напомнил, что у Евросоюза уже вошло в систему саботировать мирное урегулирование конфликта при любой возможности.

«Он все больше будет погружаться в свой антироссийский параноидальный бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой», — отметил Филиппо.

Лидер «Патриотов» посоветовал европейцам «прикончить ЕС», пока планы против России не разрушили их жизни окончательно.

Филиппо уже не первый раз высказывается о планах Европы затянуть украинский конфликт. На основе своих выводов политик призывал Францию выйти из Евросоюза и перестать «выписывать чеки» Украине, разоряя собственную казну.