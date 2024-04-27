Мир 27 апреля 2024, 15:24 Причины выхода Украины из переговоров с Россией в 2022 году раскрыли в Германии Welt рассказала о причинах выхода Украины из переговоров с Россией в 2022 году РИА «Новости»

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Украина вышла из мирных переговоров по урегулированию конфликта с Россией с 2022 году из-за условий, которые посчитала для себя неприемлемыми. Об этом сообщила газета Die Welt.

По информации источника, изначально стороны сумели договориться по большинству пунктов, однако позднее российская делегация поставила новые условия: прекращение исков в международных судах, снятие взаимных санкций и признание русского языка вторым официальным языком на Украине. После этого киевский режим вышел из переговоров.

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В распоряжении газеты якобы есть полная копия проекта мирного соглашения. Однако авторы материала представили лишь первую страницу документа, в которой указано обязательство Украины придерживаться нейтралитета.

Осенью 2023 года глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отмечал, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил власти страны подписывать мирные соглашения с Россией.