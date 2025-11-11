При крушении самолета C-130 в Грузии погибли военнослужащие

В результате крушения самолета С-130, принадлежащего Турции, есть погибшие. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Глава ведомства Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге Яшару Гюлеру.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших военнослужащих в результате крушения», — указал он в письме.

Военно-транспортный самолет турецких ВВС разбился на грузинско-азербайджанской границе. Борт летел из Азербайджана.

На месте крушения начали поисково-спасательные работы. Их ведут в координации с грузинскими властями. Причину ЧП официально не озвучивали. Сколько человек было на борту, неизвестно.