Президента Федерации хоккея Москвы Николишина внесли в базу «Миротворца»

Чемпиона мира по хоккею 1993 года, бронзового призера Олимпийских игр 2002 года Андрея Николишина включили в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщил ТАСС после ознакомления с данными на сайте ресурса.

С осени 2022 года Николишин является президентом Федерации хоккея Москвы. Спортивную карьеру он завершил в киевском «Соколе», за который выступал в сезоне-2011/12.

Также в базу данных „Миротворца“ внесли спортивного директора хоккейного клуба ЦСКА Дениса Денисова. Его обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке российской спецоперации.

Ранее в базу данных «Миротворца» попали российский шоумен Алексей Щербаков и ресторатор Николай Василенко.