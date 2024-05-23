Президента Чехии госпитализировали после поездки на мотоцикле

Глава Чехии Петр Павел попал в больницу после езды на мотоцикле

Чешского лидера Петра Павла госпитализировали после травмы, которую он получил во время поездки на мотоцикле. Об этом рассказали в администрации президента в соцсети X.

«Президент республики получил травму при поездке на мотоцикле. Его ранения не являются серьезными, но из-за них требуется краткое наблюдение в Центральном военном госпитале», — сказано в публикации.

В администрации отметили, что позже предоставят информацию о состоянии лидера и обстоятельствах происшествия.

Как отметило радио Prague International, 62-летний глава государства всегда был заядлым мотоциклистом. Он не отказался от этого даже после вступления на должность президента в марте прошлого года.