Президент Турции Эрдоган: вести переговоры с Путиным можно даже при расхожих позициях

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высказался об особенностях переговоров с президентов РФ Владимиром Путиным, сообщил Newsweek.

По его словам, беседу с главой РФ можно вести даже при расхожих позициях.

«Конечно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы можем обсуждать между собой разные вопросы и углубляться в детали их решения», — отметил Эрдоган.

Он также указал на желание Турции искать разумный подход к урегулированию проблем, ведь страна не ведет «политику, отягощенную предрассудками», добавил RT.

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте