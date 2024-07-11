Президент Турции Эрдоган: вести переговоры с Путиным можно даже при расхожих позициях

По его словам, беседу с главой РФ можно вести даже при расхожих позициях.

«Конечно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы можем обсуждать между собой разные вопросы и углубляться в детали их решения», — отметил Эрдоган.

Он также указал на желание Турции искать разумный подход к урегулированию проблем, ведь страна не ведет «политику, отягощенную предрассудками», добавил RT.