Европа должна откликнуться на предложение российского лидера Владимира Путина начать конструктивный диалог. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Додик раскритиковал политику Брюсселя и Евросоюза, утверждая, что руководство Европы продолжает врать собственному населению и оказывать давление на небольшие объединения.

«Они (ЕС — прим. ред.) не стремятся к диалогу. К такому, который предлагает президент Путин. Поэтому его инициативу, безусловно, следует поддерживать, она ведет к миру и обеспечению стабильности», — заявил политик.

Додик призвал и дальше настойчиво требовать открытия переговорного процесса, способствующего достижению согласия и гармонии между народами.