Президент Кубы начал рабочий визит в Россию | 360°

Мир 07 мая 2024, 07:25 Президент Кубы начал рабочий визит в Россию Президент Кубы Бермудес сообщил, что начинает свой рабочий визит в Россию

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Президент Кубы Диас-Канель Бермудес начал рабочую поездку в Россию. Об этом он написал в социальной сети X.

«Дорогие соотечественники, мы начинаем рабочий визит в Россию для начала работы над приоритетными темами после переизбрания Владимира Путина на посту президента», — сообщил он.

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Бермудес отметил, что кубинская делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Все это пройдет в рамках 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 64-й годовщины восстановления наших дипломатических отношений», — добавил лидер Кубы.

Ранее стало известно, что Бермудес посетит Россию и примет участие в параде Победы 9 мая. Также в памятную годовщину страну посетят лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и многие другие.