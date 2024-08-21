Президент Киргизии убрал мусор за отдыхающими у реки

Президент Киргизии Жапаров прибрался за отдыхавшими на природе туристами

Фото: Unsplash

Жителям и гостям Киргизии следует более чутко относиться к природе и не загрязнять ее. Об этом заявил киргизский президент Садыр Жапаров в Instagram*.

К тексту он прикрепил видеоролик. На кадрах видно, как Жапаров собирал мусор за путешественниками, которые отдыхали у реки в горах. Лидер Киргизии напомнил, что о природе необходимо заботиться ради будущего.

«Кто-то другой и половину нашей природы не очистит. Давайте не жить одним днем», — написал Жапаров.

Президент добавил, что туристам после отдыха на природе следует забирать мусор с собой и выкидывать его в специально отведенном месте.

Ранее проблемы с уборкой мусора зафиксировали в Риме. Из-за жаркой погоды и перебоев с вывозов отходов итальянскую столицу наводнили крысы, чайки, восточные шершни и змеи. В городском совете прокомментировали ситуацию и отметили, что мусора стало гораздо меньше обычного.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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