Президент Чехии допустил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой

Президент Чехии Павел: НАТО, возможно, будет вынужден сбивать дроны над Европой

В будущем страны НАТО могут оказаться вынуждены отвечать на вероятные нарушения воздушного пространства якобы российскими дронами. Об этом изданию The Sunday Times сообщил президент Чехии Петр Павел.

«Я думаю, если нарушения продолжатся, то наступит момент, когда придется применять более жесткие меры, включая потенциальное сбитие российского беспилотника или самолета», — сказал он.

Павел отметил, что Россия не допустит нарушения собственного воздушного пространства. В связи с этим, отметил президент Чехии, альянсу необходимо принять аналогичные меры.

«Одна из них — показать, что Россия способна. Другая — проверить систему ПВО. Но это и проверка решимости Европы действовать в целях самообороны», — заключил Павел.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что заявления со стороны НАТО о вероятном нанесении упреждающих ударов по России говорят о готовности альянса к дальнейшей эскалации.