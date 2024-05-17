Прежние гарантии безопасности со стороны Запада назвали неактуальными для России | 360°

Мир 17 мая 2024, 10:30 Прежние гарантии безопасности со стороны Запада назвали неактуальными для России Рябков назвал неактуальным соглашение о гарантиях безопасности РФ от Запада РИА «Новости»

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Приоритеты России в обеспечении безопасности изменились, теперь это прерогатива военных. Обсуждавшиеся в 2021 году со странами коллективного Запада гарантии утратили актуальность, заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Думаю, что работа над оформлением неких гарантий безопасности в виде соглашений, о которых шла речь в 2021 году, сейчас неактуальна», — заявил он.

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По мнению замминистра, шкала приоритетов России, в том числе по вопросу обеспечения своей безопасности, изменилась полностью. Рябков заявил, что происходящее «на западном азимуте» стало прерогативой силовиков и военных. Задача дипломатии, сказал он, ограничилась управлением кризисами и предотвращением обострения ситуации до масштабного конфликта.

Рябков назвал НАТО не договороспособным альянсом. По его словам, у России произошло политическое и эмоциональное отторжение этого блока, она перестала ему доверять.

Найденный в Национальном архиве Великобритании документ подтвердил, что НАТО планировал не расширяться на восток, дальше реки Эльбы. Этот вопрос обсуждали на встрече британских, французских, американских и немецких политиков в 1991 году.