Преподаватель ВШЭ Садыгзаде рассказал о планах Израиля отделить Восточный Иерусалим от Западного берега Иордана
Израиль намерен разделить Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан, реализуя проект Е1. Об этом рассказал президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Как пояснил специалист, программа предполагает создание нового поселения.
«Это вообще не сектор Газа, это Западный берег реки Иордан, где сидит ФАТХ, то есть ХАМАС там нет», — подчеркнул эксперт.
По его словам, расширение поселений, которые соединят израильские города Маале-Адумим и Иерусалим, также приведет к разделению Западного берега на север и юг.