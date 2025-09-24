Преподаватель ВШЭ Садыгзаде рассказал о планах Израиля отделить Восточный Иерусалим от Западного берега Иордана

Израиль намерен разделить Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан, реализуя проект Е1. Об этом рассказал президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как пояснил специалист, программа предполагает создание нового поселения.

«Это вообще не сектор Газа, это Западный берег реки Иордан, где сидит ФАТХ, то есть ХАМАС там нет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, расширение поселений, которые соединят израильские города Маале-Адумим и Иерусалим, также приведет к разделению Западного берега на север и юг.