Преподаватель русского языка на Аляске не сдержала слез в день визита Путина

Саммит России и США состоялся на базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. В день, когда глава государства Владимир Путин прибыл в штат, трудно было сдержать нахлынувшие эмоции, рассказала в беседе с RT преподаватель русского языка на Аляске Галина Томиссер.

В день переговоров женщина дала интервью девяти зарубежным журналистам, рассказав им о развитии русской культуры на Аляске. По словам Томиссер, ее переполняли мысли о том, что президенты США и России дышат с ней одним воздухом.

«Я даже в какой-то момент расплакалась, сказав, что люблю Россию», — призналась она.

Преподаватель показала журналистам свои коллекции матрешек и первую в истории США книгу, написанную детьми-билингвами на русском языке. Томиссер переехала на Аляску более 30 лет. Она является членом совета директоров Центра русско-американской дружбы и сотрудничества (CRAFT).

Во время визита в Анкоридж Путин, кроме переговоров с Трампом, заглянул в местную епархию. Он пообщался с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему две иконы.