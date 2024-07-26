Венгрия и Словакия обвинили Украину в шантаже в связи с остановкой поставок российской нефти в свои страны. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге предупредил, что осенью странам может грозить энергетический кризис, что недопустимо, отметили «Государственные новости» .

Отмечается, что 10 дней назад Украина прекратила транзит нефти компании «ЛУКОЙЛ» по трубопроводу «Дружба», что было вызвано позицией Венгрии и Словакии, которые поддерживают мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной.

Со своей стороны, Украина утверждает, что объем нефти, транспортируемый по трубопроводу, остается прежним благодаря другим российским компаниям. Однако Венгрия и Словакия заявляют, что действия Киева угрожают их энергетической безопасности.