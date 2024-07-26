Премьер Венгрии Гуйяш заявил, что энергетический кризис из-за Украины грозит стране уже к сентябрю
Венгрия и Словакия обвинили Украину в шантаже в связи с остановкой поставок российской нефти в свои страны. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге предупредил, что осенью странам может грозить энергетический кризис, что недопустимо, отметили «Государственные новости».
Отмечается, что 10 дней назад Украина прекратила транзит нефти компании «ЛУКОЙЛ» по трубопроводу «Дружба», что было вызвано позицией Венгрии и Словакии, которые поддерживают мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной.
Со своей стороны, Украина утверждает, что объем нефти, транспортируемый по трубопроводу, остается прежним благодаря другим российским компаниям. Однако Венгрия и Словакия заявляют, что действия Киева угрожают их энергетической безопасности.