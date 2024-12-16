Премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова отправили в отставку

Премьера Киргизии Акылбека Жапарова освободили от должности. Данные об этом в комментарии РИА «Новости» подтвердили представители администрации президента республики.

Указ об увольнении премьера подписал глава государства Садыр Жапаров. Обязанности председателя кабмина лягут на первого зампреда кабмина Адылбека Касымалиева.

Президент страны назначил Акылбека Жапарова на должность Председателя Кабинета министров в октябре 2021 года. В сентябре этого года он получил Орден Дружбы — за вклад в развитие партнерства и союзничества, укреплении дружественных связей между Россией и Киргизией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил начальника Генштаба Виктора Гулевича от должности. Его уволили в запас по возрасту.