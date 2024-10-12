Премьер Японии напомнил о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки

США наносили атомные удары по Хиросиме и Нагасаки. Об этом на дебатах прямо заявил японский премьер-министр Сигэру Исиба, сообщил телеканал NHK .

«Я бы очень хотел создать мир без ядерного оружия. Никогда не забуду шок, который я испытал учеником шестого класса, когда впервые увидел кадры последствий взрыва сброшенной США атомной бомбы на Хиросиму», — сказал он.

При этом Исиба оговорился, что нужно также провести публичные обсуждения относительно того, как совместить отказ от ядерного оружия и меры сдерживания.

Американские пилоты в августе 1945 года сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки в Японии. В результате взрыва и его последствий погибли 140 тысяч человек в Хиросиме и 74 тысячи в Нагасаки. Подавляющее число жертв — мирные жители.

В августе депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки призвал США принести извинения японскому народу за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.