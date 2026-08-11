Грузия не пойдет на восстановление дипломатических отношений с Россией, пока она признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Как сообщило издание Business Media , с таким заявлением выступил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что правительство Грузии нацелено на мирное урегулирование этого вопроса и считает его одним из приоритетных в своей внешней политике.

«Пока так называемое признание [Абхазии и Южной Осетии] остается фактом со стороны Российской Федерации, дипломатические отношения восстановить невозможно. Нашей целью в отношении Российской Федерации является мирное урегулирование», — заявил Кобахидзе.

На минувшей неделе Министерство иностранных дел России заявило о попытках Запада сорвать выработку соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. В ведомстве подчеркнули, что сейчас необходимо решить вопрос делимитации границ, который пытаются сорвать грузинские радикалы при поддержке западных структур и киевского режима.