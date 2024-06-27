Предвыборные дебаты в США сравнили с развлекательным шоу

Политик Сэйр: предвыборные дебаты в США стали фарсом

CNP/AdMedia
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дебаты кандидатов в президенты США стали похожи на развлекательное шоу, в то время как страна перед выборами находится в состоянии экстремальной турбулентности. Об этом РИА «Новости» заявила независимый кандидат в американские сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

Она напомнила, что участникам дебатов практически не дают времени, чтобы дать развернутый ответ. По ее словам, кандидаты просто физически не могут высказать свое мнение и сформулировать идею.

«Дебаты сегодня превратились в фарс, развлекательное шоу своего рода, где у вас есть только одна минута, или 90 секунд, или три минуты», — рассказала Сэйр.

Кандидат в сенаторы выразила сожаление в связи с происходящим и предположила, что серьезные дебаты в стране организовывать уже не будут. Сэйр добавила, что ее очень удивит, если Джо Байден сможет успешно дискутировать.

Она также выразила сомнения в том, что дебаты повлияют на ее политические предпочтения. По ее мнению, исход выборов нельзя предсказать, потому что в США сейчас идет «период экстремальной турбулентности».

Ранее корреспондент телеканала ABC Селина Ван сообщила, что Джо Байден начал усиленно готовиться к дебатам. Лидер США отрабатывает с советниками основные тезисы и отвечает на вопросы стоя.

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