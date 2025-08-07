Представитель ТПП Прохоров допустил, что Индия не пойдет по пути Китая в отношениях с США

Давление, оказываемое президентом США Дональдом Трампом на Индию с требованием прекратить торговлю с Россией, окажет значительное отрицательное влияние на индийскую экономику. Такое мнение высказал зампредседателя совета Торгово-промышленной палаты РФ Роман Прохоров, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Эксперт предположил, что Индия будет вынуждена предпринять шаги навстречу пожеланиям США, сократив объемы торгового обмена с Россией.

«С учетом этого будет сделана попытка обсуждать и двигаться в сторону сокращения тарифов, которые были обозначены», — высказался специалист.

По его оценке, Индия не станет повторять китайский опыт открытой конфронтации с Соединенными Штатами, поскольку экономические потенциалы обеих стран несопоставимы.