Представитель МИФ РФ Захарова заявила, что у задержанных в США журналистов были все документы

Задержание в США журналистов «Известий», которые прибыли для освещения президентских выборов, — это наглядное проявление хваленой демократии. Об этом в своей авторской программе на радиостанции Sputnik рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, у прибывших представителей российских СМИ были в порядке все документы. Речь идет и о визах, и о паспортах, и о бумагах, касающихся профессиональной деятельности. Поэтому задержанием журналистов власти США только еще раз продемонстрировали, что их предстоящие выборы обернутся ничем иным, как цирком, подчеркнула Захарова.

Кроме того, она добавила, что американская сторона не сообщила о произошедшем представителям российского посольства в Вашингтоне, и они не смогли помочь россиянам.