Украина не получает членство в НАТО, поскольку государства альянса стремятся полностью разделить ее, желая присвоить территории, которые они считают своими историческими землями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik.
По ее словам, в НАТО прекрасно осознают, что новые российские регионы останутся частью России. Тем не менее, альянс не намерен предоставлять Украине гарантии относительно ее будущих границ.
По мнению Захаровой, режим в Киеве утратил свою государственность и не обладает самостоятельностью, что дает повод государствам альянса воспользоваться этим обстоятельством.
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