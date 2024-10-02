Украина не получает членство в НАТО, поскольку государства альянса стремятся полностью разделить ее, желая присвоить территории, которые они считают своими историческими землями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik .

По ее словам, в НАТО прекрасно осознают, что новые российские регионы останутся частью России. Тем не менее, альянс не намерен предоставлять Украине гарантии относительно ее будущих границ.

По мнению Захаровой, режим в Киеве утратил свою государственность и не обладает самостоятельностью, что дает повод государствам альянса воспользоваться этим обстоятельством.