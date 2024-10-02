Представитель МИД Захарова заявила, что США спровоцировали обострение конфликта на Ближнем Востоке

Именно действия США и их дипломатическая активность привели к ухудшению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в своей авторской программе на радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что США когда-то присвоили себе исключительное право быть основными игроками в этом регионе. Они игнорировали международные правовые нормы, резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также решения международных конференций, добавила дипломат.
По ее словам, нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке является прямой ответственностью Вашингтона, который «сам себе назначил право единолично оказывать влияние на ситуацию в этом регионе».
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