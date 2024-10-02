В своей авторской программе на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО не имеет никакого отношения к дипломатии, демократии и миру в целом, и ничего подобного в их принципах не прописано.

Она объяснила, как функционирует эта структура: генсеки назначаются из стран-членов альянса, однако ключевые заместители обычно представляют США и иногда Великобританию. Таким образом, управление альянсом осуществляется в основном американцами.

Захарова акцентировала внимание на том, что во время саммитов НАТО позиция формируется вокруг одной страны, а остальные участники должны лишь поддерживать его и демонстрировать единство, которое они называют «солидарностью».

По мнению дипломата, было бы уместнее называть руководителя альянса «ответственным секретарем НАТО», так как это более точно отражает его роль в координации и реализации решений тех, кто действительно управляет североатлантическим альянсом.