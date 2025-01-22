Представитель МИД Захарова: срок предсказуемости действий США — четыре года

Предсказуемость действий Соединенных Штатов имеет срок четыре года, потом вновь наступает непредсказуемый разворот. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Единственным предсказуемым элементом американской политики – тут уже симбиоз внешней и внутренней политики – является ее абсолютная непредсказуемость», — сказала дипломат.
По ее мнению, всем известно, что изменения будут, в том числе на 180 градусов. Так, за последние 15 лет власти США многократно меняли свою позицию касательно вопроса изменения климата, напомнила Захарова.
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