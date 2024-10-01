Для решения кризиса на Украине необходимо, чтобы конфликтующие стороны пришли к соглашению о ликвидации его основных причин, и Россия неоднократно подчеркивала это. Об этом сайт телеканала «Звезда» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инициативу, затрагивающую эту тему, предложил председатель КНР Си Цзиньпин, и о ней упоминал министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН.

Захарова отметила, что текущая ситуация не возникла внезапно в 2022 году — у конфликта есть предыстория, которая насчитывает семь лет активной фазы, и он перешел на новый этап, связанный с желанием положить конец националистической идеологии, поддерживаемой соответствующими действиями НАТО.



По словам Захаровой, министр Лавров подчеркнул, что «мировой план» Зеленского был упомянут, однако необходимо детально проработать его механизмы и заниматься устранением первопричин кризиса.