Представитель МИД РФ Захарова заявила, что в Южной Корее нет стабильности и демократии

Южная Корея никогда не была страной, которую можно было бы назвать стабильным государством с соблюдением норм демократии и законности. Такое мнение высказала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что за последние 70 лет все лидеры Южной Кореи покинули свой пост каким-то насильственным путем: были убиты, свергнуты, либо посажены в тюрьму. И такие события не должны и не могут быть нормой, подчеркнула Захарова.
Она добавила, что именно по этой причине КНДР так обеспокоена своей безопасностью, и последние события в Южной Корее ярко проиллюстрировали обоснованность этих опасений.
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