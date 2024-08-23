Представитель МИД РФ Захарова: тысячи жителей Запада оставляют заявки на переезд в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала эксклюзивное интервью радио «КП». В беседе она указала на желание многих жителей стран Запада перебраться в Россию, сообщил сайт KP.RU.

По словам дипломата, в российские посольства и консульства приходят тысячи граждан государств НАТО. Они оставляют заявки для оформления документов, позволяющих переехать в РФ.

Таким образом люди пытаются спастись от западных идеологий, заявила Захарова. Она также отметила, что многие стараются защитить своих детей от «перешивания половых органов».

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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