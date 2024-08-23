Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала эксклюзивное интервью радио « КП ». В беседе она указала на желание многих жителей стран Запада перебраться в Россию, сообщил сайт KP.RU .

По словам дипломата, в российские посольства и консульства приходят тысячи граждан государств НАТО. Они оставляют заявки для оформления документов, позволяющих переехать в РФ.

Таким образом люди пытаются спастись от западных идеологий, заявила Захарова. Она также отметила, что многие стараются защитить своих детей от «перешивания половых органов».