Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп стал символом надежды на прекращение либеральной диктатуры. Об этом сообщил NEWS.ru .

По словам Захаровой, фигура Трампа выделяется на общем фоне после того, как он пережил несколько покушений, но все равно не отказался от политической гонки и борьбы.

Это сделало его своего рода символом новой надежды. Люди ждут, что что Трампу удастся остановить движение преступного конвейера расчеловечивания, у руля которого стоит американский либерализм, подчеркнула представитель МИД РФ.