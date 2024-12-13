Представитель МИД РФ Захарова назвала Трампа символом надежды

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп стал символом надежды на прекращение либеральной диктатуры. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам Захаровой, фигура Трампа выделяется на общем фоне после того, как он пережил несколько покушений, но все равно не отказался от политической гонки и борьбы.

Это сделало его своего рода символом новой надежды. Люди ждут, что что Трампу удастся остановить движение преступного конвейера расчеловечивания, у руля которого стоит американский либерализм, подчеркнула представитель МИД РФ.

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