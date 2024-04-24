Представитель ЕС на Ближнем Востоке Буэно: Евросоюз может конфисковать доходы с российских активов | 360°

Мир 24 апреля 2024, 16:18 Представитель ЕС на Ближнем Востоке Буэно: Евросоюз может конфисковать доходы с российских активов

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Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов, теперь их могут конфисковать, сообщил представитель ЕС на Ближнем Востоке и в Северной Африке Луис Мигель Буэно в беседе с RT.

По его словам, доходы находятся на отдельных счетах. По закону ОБСЕ, Совет Европы вправе их конфисковать и использовать для оказания финансовой и военной помощи Украине.

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Буэно отметил, что именно этот вопрос обсуждался сегодня на заседании в Европарламенте.