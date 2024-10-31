Председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил о том, что, несмотря на вынужденное следование страной политики блоков ЕС и НАТО, Будапешт не желает возводить железный занавес в отношениях с Россией.

Политик считает, что любая страна может быть членом одной из существующих интеграций, но при этом поддерживать дружеские отношения с другими странами.

«Венгерское правительство считает, что надо выходить за рамки существующих блоков», — сказал Тюрмер в беседе с журналистами.

Собеседник заметил, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пользуется высокой поддержкой у своих избирателей, хоть в ЕС и желают смены правительства в стране.