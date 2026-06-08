Правительство Южной Осетии ушло в отставку

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял отставку премьер-министра Дзамболата Тадтаева и всего правительства. Об этом сообщили на его официальном сайте .

Исполнять обязанности главы правительства до утверждения нового состава будет первый вице-премьер Константин Джиоев. Сам Гаглоев выдвинул на эту должность кандидатуру первого вице-президента Курчатовского института Марата Камболова, который в мае стал его государственным советником.

Задачей нового премьер-министра станет, в частности, реализация подписанного 9 мая в Москве договора об углублении союзнического взаимодействия с Россией. Тадтаев руководил правительством Южной Осетии с февраля и подал в отставку по собственной инициативе.

По словам президента России Владимира Путина, товарооборот между странами за 2025 год вырос на 14%. К 2028 году планируется увеличить пропускную способность КПП «Нижний Зарамаг» в два раза.