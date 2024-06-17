Права на «Столичную» и «Московскую» продали на аукционе за 1,6 млн евро

Права на бренды водки «Столичная» и «Московская» продали с торгов в Европе

Компания Spirits International купила на аукционе в Гааге права на использование нескольких брендов алкоголя, в том числе «Московская» и «Столичная», в странах Бенилюкса. По даным РИА «Новости», стоимость сделки составила 1,6 миллиона евро.

Организатором аукциона стала компания Equilibristen Baillifs. Для участия в мероприятии, по информации агентства, требовался залог в размере 250 тысяч евро.

На продажу выставили 18 алкогольных брендов. Их реализовали одним лотом. Участниками аукциона стали три компании.

Победила в итоге Spirits International, предложившая за лот самую высокую цену —  1,6 миллиона евро. Права на бренды перешли этой организации.

Известно, что Spirits International входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, зарегистрированный в Люксембурге.

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