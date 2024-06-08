Пранкер разыграл главу МИД Великобритании
Reuters: пранкер притворился Порошенко и разыграл главу МИД Британии
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон ответил на звонок неизвестного лица, который представился бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Хотя создавалось явное впечатление, что видеозвонок поступил от господина Порошенко, в ходе разговора у министра возникли подозрения, — отметили в сообщении.
После проведенного расследования выяснилось, что полученные сообщения и звонок сфальсифицировали неизвестные. Их личности сейчас устанавливаются.
МИД Британии обнародовал факт разговора, чтобы видео с Кэмероном не использовали «для манипуляций».
Российские пранкеры Вован и Лексус ранее разыграли главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Загримировавшись под «африканского политика», они заставили его помолиться для срыва Всемирных игр Дружбы в России.