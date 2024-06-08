Пранкер разыграл главу МИД Великобритании

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон ответил на звонок неизвестного лица, который представился бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Хотя создавалось явное впечатление, что видеозвонок поступил от господина Порошенко, в ходе разговора у министра возникли подозрения, — отметили в сообщении.

После проведенного расследования выяснилось, что полученные сообщения и звонок сфальсифицировали неизвестные. Их личности сейчас устанавливаются.

МИД Британии обнародовал факт разговора, чтобы видео с Кэмероном не использовали «для манипуляций».

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