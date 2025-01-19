Пожилые женщины заполнили тюрьмы в Японии

Пожилые женщины в Японии стали сами отправляться в тюрьмы, чтобы выжить. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам сотрудников женской тюрьмы Тотиги, к ним приходят люди, которые готовы платить 130-190 долларов в месяц, чтобы жить там постоянно.

Основной контингент тюрем составляют пожилые японцы. В местах заключения им предоставляют питание, медицинскую помощь и живое общение, которого им очень не хватает на свободе. В беседе с журналистами 81-летняя японка рассказала, что в тюрьме она встретила очень хороших людей.

По данным CNN, в Японии 20% населения старше 65 лет живет за чертой бедности. Чтобы выжить, они вынуждены идти в тюрьмы, поскольку так им не нужно платить за еду.