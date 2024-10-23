Пожилой итальянец вышел из комы и заявил, что ему 24 года

Daily Mail: 63-летний житель Италии вышел из комы и заявил, что ему 24 года

В Италии 63-летний мужчина вышел из комы с уверенностью, что ему 24 года. Своей историей Лучано Д’Адамо поделился с Daily Mail.

Итальянец попал под колеса автомобиля 2019 году. Когда он пришел в себя, то последним его воспоминанием было, как он вышел из дома в 1980 году в Риме и получил сильный удар. Лучано не узнает свою супругу и взрослого сына. Также он заново знакомится с современными технологиями.

«Я до сих пор помню изумление, которое испытал во время поездки на машине. На экране навигатора была карта Рима, и вдруг голос сказал: „Через 100 метров поверните направо“», — поделился собеседник издания.

Мужчина не получил компенсацию за серьезные травмы после аварии. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, найти его не удалось.

Американец пережил клиническую смерть, приняв слишком большую дозу пищевой добавки. Спортсмен очнулся спустя 45 минут в мешке для покойников.