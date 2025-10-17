Повышенные тона и угрозы. Вскрылись неизвестные подробности встречи Путина и Трампа на Аляске

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже (штат Аляска) несколько раз повысил голос и пригрозил покинуть переговоры. Об этом сообщило Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом саммита.

По данным издания, встреча началась с «широкой трамповской улыбки» и рукопожатия, однако за закрытыми дверями атмосфера быстро изменилась. Путин, как утверждают источники, отклонил предложение США о частичном смягчении санкций в обмен на прекращение огня. На встрече присутствовало лишь несколько советников с обеих сторон.

По словам собеседников FT, российский президент говорил об исторических корнях России и упомянул князей Рюрика и Ярослава Мудрого, а также казацкого атамана Богдана Хмельницкого. Эти высказывания, как отмечает издание, вызвали раздражение у Трампа — он несколько раз повысил голос и пригрозил прервать переговоры. В итоге американский лидер действительно досрочно завершил встречу и отменил запланированный совместный обед, на котором делегации собирались обсудить экономическое сотрудничество.

О срыве обеда в день саммита ранее сообщал телеканал NBC. После переговоров Трамп назвал встречу «очень хорошей», однако позднее заявил о недовольстве действиями России и пригрозил новыми санкциями.

Трамп и Путин провели переговоры 15 августа. Впоследствии американский президент заявил, что Украина «может вернуть утраченные территории и даже пойти дальше». Эти заявления вызвали дискуссии в Вашингтоне о возможных поставках Киеву ракет Tomahawk и других вооружений.