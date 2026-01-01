Повод для тревоги? Трампа снова заметили с синяками на руках
CNN: новые синяки на левой руке Трампа вызвали вопросы о его здоровье
Американские журналисты заметили на прошлой неделе, что у президента США Дональда Трампа появились новые небольшие синяки на левой руке. Об этом сообщил телеканал CNN.
Синяки появились на тыльной стороне левой руки в дополнение к более заметному синяку на правой руке, который возник несколько месяцев назад.
«Новый синяк, похоже, усложняет задачу Белого дома, который объясняет появление синяков у Трампа-правши тем, что он постоянно пожимает руки, а также регулярным приемом аспирина, из-за которого кожа может менять цвет», — говорится в материале.
При этом медицинские эксперты сообщили телеканалу, что не стоит беспокоиться по этому поводу. По их словам, такое случается у пожилых людей.
Доктор Джеффри Линдер добавил, что нежелание Трампа открыто говорить о своем здоровье лишь привлекает внимание, подпитывая любопытство людей. Ведь президент США у всех на виду, у него создан определенный имидж, который он поддерживает, а подобные мелочи его портят.
Дело в том, что Трамп победил на президентских выборах в 2024 году отчасти благодаря тому, что не раз высказывался об умственной и физической непригодности Джо Байдена выполнять обязанности главы государства.
Ранее Трамп появился на публике в канун католического Рождества с синяками на руках, попытавшись скрыть их под слоем тонального крема.