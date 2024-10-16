Повара из Перми задержали во Франции. Ему может грозить 30 лет тюрьмы

Россиянину Кириллу Грязнову, задержанному во Франции, предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранным государством. Об этом сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Парижа.

Мужчине грозит до 30 лет лишения свободы. У него провели обыск.

«Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр», — сообщило надзорное ведомство.

Как сообщил «Коммерсант», задержанный — повар из Перми. Внимание к себе он привлек в Болгарии, когда, будучи пьяным, рассказывал, что едет во Францию якобы на некое секретное задание.

Ранее в США задержали россиянку, напавшую на пограничника. Она пыталась въехать в Канаду, чтобы получить убежище, но получила отказ. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.