Повара из Перми задержали во Франции. Ему может грозить 30 лет тюрьмы
Прокуратура Парижа: задержанному россиянину Грязнову грозит до 30 лет тюрьмы
Россиянину Кириллу Грязнову, задержанному во Франции, предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранным государством. Об этом сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Парижа.
Мужчине грозит до 30 лет лишения свободы. У него провели обыск.
«Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр», — сообщило надзорное ведомство.
Как сообщил «Коммерсант», задержанный — повар из Перми. Внимание к себе он привлек в Болгарии, когда, будучи пьяным, рассказывал, что едет во Францию якобы на некое секретное задание.
Ранее в США задержали россиянку, напавшую на пограничника. Она пыталась въехать в Канаду, чтобы получить убежище, но получила отказ. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.