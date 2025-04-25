Шеф-повар Максим Житников дал интервью журналистке Марии Бутиной. В ходе беседы он рассказал о недостоверности немецких новостей на иностранных языках, сообщил RT .

«Когда не на немецком языке идет что-то, они там привирают немного. <…> Я хотел, чтобы немцы увидели, <…> что Путин (Владимир Путин, президент России — прим. ред.) действительно разговаривает по-немецки», — заявил Житников

Он также подчеркнул, что после разговора с главой государства многие отмечали, что Путин произвел на них положительное впечатление. Некоторых интересовал вопрос легкости процедуры получения гражданства России.

По словам повара, он пытается донести до жителей ФРГ мысль о том, что в России рады приезжим гражданам, стремящимся обосноваться в стране.