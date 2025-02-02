Пострадавшая от убийцы Флойда американка получит 600 тысяч долларов компенсации

Жительница Миннеаполиса, которую придавил коленом бывший полицейский Дерек Шовин, получит компенсацию в размере 600 тысяч долларов от городских властей. Об этом сообщил телеканал ABC .

Женщина пострадала от действий экс-сотрудника правоохранительных органов за четыре месяца до того, как Шовин убил афроамериканца Джорджа Флойда. В мае 2024 года она подала иск, в котором рассказала, как полицейский нанес ей травмы при задержании.

Американку остановили за вождение в нетрезвом виде. Шовин вместе с напарником «жестко выдернули» женщину из машины, бросили на землю, после чего полицейский надел на нее наручники и придавил коленом. Именно в результате этого приема в 2020 году погиб Флойд.

Дерека Шовина приговорили к 22,5 года лишения свободы. Ранее стало известно, что его тяжело ранили ножом в тюрьме в Аризоне.