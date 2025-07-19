Поставки вина из Евросоюза в Россию достигли максимума с ноября 2024 года

Поставки вина из стран Евросоюза в Россию по итогам мая достигли максимальных объемов с ноября 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

В мае объем экспорта вина на российский рынок вырос до 9,9 тысячи тонн, по сравнению с 9,7 тысячи в апреле. Это наилучший показатель с ноября прошлого года, когда поставки из ЕС достигли 12,7 тысячи тонн.

Италия нарастила экспорт вина на 7% — до 4,4 тысячи тонн, поставки Польши увеличились с 1,7 тысячи до двух тысяч тонн. Наибольший рост продемонстрировала Франция: сразу в три раза, до 154 тысяч тонн.

Ранее стало известно, что Россия и Китай нарастили поставки пива друг другу. При этом стоимость поставок в минувшем марте стала максимальной с октября 2024 года.