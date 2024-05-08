Поставки грузов из Китая в Россию и Белоруссию резко подорожали | 360°

Мир 08 мая 2024, 12:34 Поставки грузов из Китая в Россию и Белоруссию резко подорожали Infotrans: Китай взвинтил цены на поставку грузов в Россию и Белоруссию РИА «Новости»

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Тарифы на прямые железнодорожные поставки грузов из Китая в Россию и Белоруссию с понедельника, 6 мая, выросли на 500-800 долларов и более. Об этом со ссылкой на данные экспедиционных компаний сообщил логистический портал Infotrans Media Belarus.

Причиной подорожания поставок назвали дефицит контейнеров в Китае, а также большие пробки на приграничных станциях азиатской страны.

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К пересмотру тарифов в сторону увеличения вслед за китайскими железнодорожниками присоединились морские перевозчики. Новые цены выросли на суммы от 800-1000 долларов до 1300-1500. Окончательный тариф зависит от порта, из которого пойдет груз.

Несмотря на повышенные тарифы, найти свободные места для перевозки груза на судах компании не могут. Большая часть уже находится в резерве. Перевозчики предложили бронь на конец мая — начало июня.

В середине апреля стало известно о сокращении на 16% объемов поставок китайских товаров в Россию. Как отметило агентство Bloomberg, это первое снижение, начиная с середины 2022 года. Что стало причиной изменения показателей товарооборота, журналисты не уточнили, но подчеркнули, что российская сторона назвала замедление экспорта временным.